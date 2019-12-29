عصائب اهل الحق تدعو لاخراج الامريكان من العراق “بالطرق المشروعة”

2019/12/29 | 23:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في رد فعل على قصف الطائرات الامريكية لمقر الحشد الشعبي في الانبار دعت عصائب اهل الحق الى اخراج القوات الامريكية من العراق باستخدام “الطرق المشروعة” مؤكدة على انها باتت تشكل “عبئاً على الدولة العراقية” وادان بيان عن العصائب ،مساء اليوم، “بشدة” ما وصفه بـ”العدوان الامريكي الغاشم” على مواقع لواء 45 للحشد الشعبي في غرب […]

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