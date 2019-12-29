قانون التقاعد العراقي…نصل ذبح الآف العوائل

2019/12/29 | 23:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما اكتب عن وفي المشهد العراقي البائس….فكإنما ارسم لوحة سيريالية يتبسم لها سلفادور دالي! ويجب ان اعطيها بعدا ميتافيزيقيا….لان الموجة العراقية لها ترددات خاصة جدا بعيدا عن قوانين الفيزياء المعلومة.[…]

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