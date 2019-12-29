2019/12/29 | 23:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، على ان القصف الامريكي لاحد مقار الحشد يشكل “انتهاكا لسيادة العراق” وقال صالح في بيان مقتضب ، ان “القصف الامريكي على احد مقار الحشد الشعبي مناف للاتفاقات مع امريكا ومضر بالعراق”، مؤكدا بأنه “غير مقبول”.وادان صالح “العدوان الاميركي”، واصفا اياه بأنه “انتهاكا لسيادة العراق”.يذكر ان القوات الاميركية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح : القصف الامريكي انتهاك لسيادة العراق ومناف للاتفاقيات بين البلدين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح : القصف الامريكي انتهاك لسيادة العراق ومناف للاتفاقيات بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).