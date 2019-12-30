الحشد يكشف حصيلة ضحايا القصف الامريكي في القائم

2019/12/30 | 00:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم لاحد، حصيلة ضحايا القصف الامريكي الذي استهدفه مقاره في القائم.

وقال مدير مديرية الحركات في الهيئة الحشد الشعبي، جواد كاظم الربيعاوي، في بيان

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