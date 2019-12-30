الكعبي : تكرار القصف الامريكي لمعسكرات الحشد خطة مكشوفة ممنهجة لاضعاف القوات البطلة

2019/12/30 | 00:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عدّ حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم الاحد، تكرار القصف الامريكي لمعسكرات الحشد الشعبي عبارة عن خطة ممنهجة ومكشوفة لاضعاف القوات الحشدية البطلة سيما المتواجدة على الحدود ، مستنكرا بشدة العدوان الجوي على موقع اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي بواسطة الطائرات المسيرة .





واكد في بيان تلقته "الغد برس"، ان "تكرار خرق السيادة العراقية من قبل امريكا وعدم الالتزام بالاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين".

واضاف "تضع السلطات الثلاث امام مسؤولية الوقوف بحزم ازاءه واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها الحفاظ على ارواح المواطنين سيما الذين حققوا لنا النصر من اعتى خلق الله وعدم تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلا ".

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