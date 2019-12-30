الحشد يعلن حصيلة ضحايا القصف الاميركي في القائم

2019/12/30 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن حصيلة ضحايا القصف الامريكي الذي استهدفه مقاره في القائم.

وقال مدير مديرية الحركات في هيأة الحشد الشعبي، جواد كاظم الربيعاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حصيلة الاعتداء الاثم على مقرات اللواءين 45 و46 بلغت 19 شهيدا و35 جريحا".

واضاف أن "عددا من جثامين شهداء القصف لا تزال تحت الانقاض".

وكانت قيادة العمليات المشتركة اصدرت، الأحد (29 كانون الأول 2019) بياناً عن ضربات مقر اللواء 45 في الحشد الشعبي، في قضاء القائم، فيما أكدت مقتل 4 من عناصر الحشد.

وذكرت القيادة، في بيان، أنه "في تمام الساعة السابعة مساء اليوم تعرض مقر اللواء 45 الحشد الشعبي في الموضع الدفاعي على الحدود العراقية - السورية ضد عصابات داعش الارهابية في منطقتي غابة سلوم والحرش غرب الانبار الى ثلاث ضربات جوية أمريكية أدت الى استشهاد اربعة مقاتلين أحدهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 مقاتلاً من منتسبي اللواء كأخبار أولى" .

قبل ذلك، أعلن الحشد الشعبي، أن طائرات أميركية مسيرة، استهدفت مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

وذكر موقع الحشد الشعبي، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طائرات أميركية مسيرة قصفت، مساء اليوم، مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة في طريق عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة البادية بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار".

وأضاف، أن "القصف أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف اللواء 45 بالحشد الشعبي"، لافتا الى أن "القصف لا يزال مستمرا".

بعد ذلك أصدرت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، بياناً بشأن الضربات الجوية التي تعرض لها مقر اللواء 45 التابع للحشد الشعبي في مدينة القائم، اقصى غربي محافظة الانبار.

وذكرت الوزارة في بيان نقلاً عن مساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان، وتلقته (بغداد اليوم) "رداً على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف عملية (الحل المتأصل OIR)، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد خمسة منشآت تابعة له في العراق وسوريا".

وأضاف البيان ان "تلك الضربات ستؤدي إلى إضعاف قدرة ما اسمته ب(KH)، على شن هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".

وقال البيان ان "الأهداف الخمسة تشمل ثلاثة مواقع KH في العراق واثنين في سوريا، شملت هذه المواقع مرافق تخزين الأسلحة ومواقع القيادة والسيطرة التي يستخدمها KH للتخطيط وتنفيذ الهجمات على قوات التحالف OIR تضمنت ضربات KH الأخيرة بهجوم صاروخي على قاعدة عراقية بالقرب من كركوك أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من أفراد قوات الأمن العراقية".

وتابع البيان ان "الولايات المتحدة تحترم شركاؤها في التحالف والسيادة العراقية احتراما كاملا، وتدعم عراقا قويا ومستقلا، ومع ذلك، لن يتم ردع الولايات المتحدة عن ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاحد، رفضه أي عمل منفرد من قوات التحالف، مبينا أن ما حصل اليوم انتهاك خطير يهدد امن العراق والمنطقة.

وقال الناطق باسم القائد العام عبد الكريم خلف في تصريح لوكالة الانباء

بغداد اليوم - بغداد

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، الاحد، إن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ابلغ وزير الدفاع الاميركي رفضه الشديد لقصف مواقع الحشد الشعبي.

وذكر خلف في تصريح لوكالة الانباء الرسمية،

بغداد اليوم - الانبار

حصلت (بغداد اليوم)، الأحد (29 كانون الأول 2019) على صور توثق آثار قصف مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي في قضاء القائم، غربي الانبار.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة، بياناً عن ضربات مقر اللواء 45 في الحشد الشعبي، في قضاء ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد يعلن حصيلة ضحايا القصف الاميركي في القائم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد يعلن حصيلة ضحايا القصف الاميركي في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).