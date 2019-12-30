تحالف سائرون: الاعتداء الاميركي تعدٍ سافر على الارادة الوطنية

2019/12/30 | 00:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف سائرون، اليوم الأحد، ان الاعتداء الامريكي على مقرات الحشد الشعبي يمثل تعدٍ سافر على الارادة الوطنية.

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