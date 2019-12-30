الحشد الشعبي يعلن حصيلة القصف الامريكي على مقراته في القائم

2019/12/30 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، الأحد، عن حصيلة الشهداء والجرحى جراء القصف الأميركي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد في قضاء القائم غربي الأنبار.

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