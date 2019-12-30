الحشد يعلن ارتفاع حصيلة ضحاياه الى أكثر من 50 عنصرا بالقصف الامريكي

2019/12/30 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي يوم الأحد بحصيلة القتلى والجرحى جراء القصف الامريكي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي غربي الأنبار.

وقال الربيعاوي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، ان حصيلة القصف الذي استهدف مقرات اللواءاين ٤٥ و ٤٦ بلغت ١٩ قتيلا و ٣٥ جريحا، مضيفا ان عددا من جثامين القتلى القصف لا تزال تحت الانقاض.

وكان الجيش الاميركي قد أعلن الاحد أنه استهدف خمس قواعد في العراق وسوريا لحزب الله العراقي الموالي لايران بعد يومين من مقتل أميركي في هجوم بقذائف على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان إن هذه الضربات نفذت "ردا على هجمات متكررة لكتائب حزب الله (العراقي) على قواعد عراقية تضم قوات" اميركية، مؤكدا "أنها ستضعف قدرات كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلا على قوات التحالف".

وأوضح أنّ ثلاث قواعد موجودة في العراق واثنتين في سوريا.



وتمثّل هذه القواعد وحدات لتخزين الأسلحة أو مقرات تابعة لكتائب حزب الله الموالية لإيران وهو أحد فصائل الحشد الشعبي.

واتهم المتحدث باسم البنتاغون هذا الفصيل باستهدافه الجمعة القاعدة العسكرية في كركوك (شمال) بثلاثين قذيفة، في عملية أسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة أربعة عسكريين أميركيين وجنديين عراقيين.

وكانت الولايات المتحدة توعدت في الآونة الأخيرة ب"رد حاسم" على العمليات المتكررة التي تستهدف مصالحها في العراق.



وكانت العملية التي استهدفت قاعدة كركوك الأولى التي تؤدي إلى مقتل أميركي.

وذكّر هوفمان ب"الصلات الوثيقة" بين كتائب حزب الله وفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وحذّر في السياق إيران ووكلاءها من أن عليهم "وقف هجماتهم على القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي واحترام سيادة العراق تجنبا لأي رد فعل دفاعي إضافي من قبل القوات الأميركية".

وتابع أنّ "التحالف موجود في العراق استجابة لدعوة الحكومة العراقية للتأكد من الهزيمة النهائية لتنظيم الدولة الإسلامية ولتقديم مشورات ودعم للجيش العراقي".

وأعلن أنّ "الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف يحترمون سيادة العراق بشكل تام ويدعمون (قيام) عراق قوي ومستقل.



لكن رغم ذلك، فإنّ الولايات المتحدة لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن النفس".

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