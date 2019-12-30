سقوط 4 صواريخ على قاعدة تضم قوات أمريكية قرب بغداد

2019/12/30 | 00:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت أربعة صواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة العراقية بغداد، تضم قوات أمريكية، بحسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الأحد....

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