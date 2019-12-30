قصف أمريكي لقواعد حزب الله العراقي يؤدي لمقتل مقاتلين وقياديين

2019/12/30 | 00:33 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إن القوات الأمريكية نفذت غارات على قواعد في العراق وسوريا لحزب الله العراقي الموالي لطهران، ردا على قصف مواقع عراقية تضم أمريكيين.



وأعلن الحشد الشعبي مقتل 15 مقاتلا بينهم قيادي في حزب الله العراقي في الغارات.

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