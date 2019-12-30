النهج الوطني: ندين بشدة الانتهاك الامريكي للسيادة العراقية بقصف الحشد الشعبي في الانبار

2019/12/30 | 00:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

ادانت كتلة النهج الوطني، اليوم الاثنين، القصف الامريكي على مقرات الحشد الشعبي في قضاء القائم بمحافظة الانبار.

وذكر بيان لرئيس الكتلة، عمار طعمة،

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