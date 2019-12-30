الجعفري مستنكرا الاعتداءات الامريكية: الحشد يعمل بأمرة القائد العام للقوات المسلحة ومعبر عن ارادة البرلمان

2019/12/30 | 00:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

استنكر رئيس تيار الاصلاح الوطني، ابراهيم الجعفري، اليوم الاثنين، الاعتداءات الامريكية على مقرات الحشد الشعبي في القائم.

وقال الجعفر في بيانه الذي حصلت

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