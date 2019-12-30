المتحدث باسم كتائب حزب الله: الرد على اميركا سيكون بحجم عقيدتنا

2019/12/30 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب تحالف الفتح، الاثنين، بإخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

وقال التحالف في بيان، ان "الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الامنية والذي استهدف اللواءين 45 و64 في الحشد الشعبي في

بغداد اليوم - بغداد

قال تحالف سائرون، الاحد، إن استهداف الحشد الشعبي في القائم، يمثل انتهاكا واضحا للسيادة العراقية.

وذكر التحالف في بيان، ان "الاعتداء الامريكي الغاشم على مقرات الحشد الشعبي يمثل انتهاكا واضحا للسيادة العراقية وتعدٍ س

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت منظمة بدر، الاحد، بيانا بشأن استهداف الحشد الشعبي في القائم بمحافظة الانبار.

وقالت المنظمة في بيان، "ندين باشد عبارات الإدانة والاستنكار الاعتداء الامريكي الآثم على قطعاتنا الامنية العراقية من أبطال الحشد الش

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