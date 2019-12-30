الفتح يطالب الكتل السياسية والنيابية لإتخاذ قرار عاجل بإخراج كافة القوات الاجنبية من البلاد

2019/12/30 | 00:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد تحالف الفتح، أن الاعتداء الامريكي سيجابه برفض عراقي مستعد لخوض أي تحدٍ يتعلق بكرامته وسيادته.

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