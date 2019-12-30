صالح: القصف الأميركي على مقرات الحشد الشعبي انتهاك لسيادة العراق

2019/12/30 | 00:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن القصف الامريكي على مقرات الحشد الشعبي انتهاك لسيادة العراق.

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