البحرين تؤيد قصف الولايات المتحدة لمنشآت كتائب حزب الله بالعراق وسوريا

2019/12/30 | 00:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

أعربت مملكة البحرين عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية والذي استهدف منشآت كتائب حزب الله في كل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، ردًا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية.

وأشادت مملكة البحرين بالدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة.

وجددت موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي .

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