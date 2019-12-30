2019/12/30 | 00:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي ‏المهندس، مساء الاحد، بـ"رد ‏قاسٍ" على ‏القوات الامريكية في العراق، على خلفية ‏استهداف القوات الامريكية اليو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهندس: الرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المهندس: الرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).