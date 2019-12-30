2019/12/30 | 00:47 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مساء الاحد، بـ"رد قاسٍ" على القوات الامريكية في العراق، على خلفية استهداف القوات الامريكية اليو...
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهندس: الرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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