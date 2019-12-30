عواد يهاجم مجددًا.. لائحة اتهامات طويلة ضد رئيس الجمهورية أمام القضاء

2019/12/30 | 00:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحريربعد أن طالب العراقيين بـ"البصق" عليه، خلال برنامج تلفزيوني على خلفية امتناعه عن تكليف مرشح تحالف البناء أسعد العيداني لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء، رفع النائب عن كتلة الصادقون عدي عواد، الأحد 29 كانون الأول/ديسمبر، دعوى قضائية ضد برهم صالح رئيس الجمهورية بتهمة خرق الدستور.

رفع عواد دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية وطالب بإدانته بخرق الدستور وسحب يده

واتهم عواد، رئيس الجمهورية وفق الدعوى التي رفعها إلى رئيس المحكمة الاتحادية، "بارتكاب مخالفة دستورية تتمثل في حرمان الكتلة النيابية، الأكثر عددًا (تحالف البناء)، من تسمية مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء، كما توجبه المادة (76/أولًا) من الدستور".

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وطالب النائب بإدانة برهم صالح لـ "انتهاكه نصوص الدستور وبالتحديد أحكام المواد (61/سادسًا/أ،د)، و (93/سادسًا)، (67)، (76/أولًا)، (81/ثانيًا) منه".

كما دعا عواد، والذي يريد تنصيب رئيس حكومة من البصرة، إلى "إصدار أمر ولائي، استنادًا لأحكام المادة (15) من قانون المرافعات المدنية، 83 لسنة 1996 المعدل، يقضي بتكليف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بمهمة رئيس الجمهورية، لغرض تكليف مرشح الكتلة الأكثر عددًا، بتشكيل مجلس وزراء جديد وفق المادة (76/أولًا) من الدستور، وسحب يد رئيس الجمهورية".

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