2019/12/30 | 00:55 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. المشاهد الأولى لآثار الضربات الأمريكية على مواقع "الحشد الشعبي" العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/30 | 00:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. المشاهد الأولى لآثار الضربات الأمريكية على مواقع "الحشد الشعبي" العراقي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. المشاهد الأولى لآثار الضربات الأمريكية على مواقع "الحشد الشعبي" العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).