منصور الريكان - صوت أم الشهيد

2019/12/30 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان في هدأة الليل وحدي أنوح على قمري الضائع بين السحابْلتسكن روحي مدى ولدي الشهيد بين صحوة من سرابْتأملت جرحي على وجهي المتعب إيه يا ليل قدني لزاوية الذكرياتْهنا فراشهُ ، هنا مكتبته الصغيرةْهنا أغراضهُ ،لقد كان إبني الوحيد الذي أنتظرْيا إلهي فقلبي أراه ينفطرْأغتاله المجرمون لأنه من المتظاهرينْأواه أيها الرب لماذا حزينْسألت الخطى وجرحي لم يندملْلأن ا......

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