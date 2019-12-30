عبد الإله إصباح - حميد برادة والعداء الدفين لليسار

2019/12/30 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الإله_إصباح يبدو أن الشهيد المهدي بن بركة لا زال يخيف أعداءه إلى الآن حتى بعد مرور كل هذه السنوات على اختطافه واغتياله.وهذا هو ما يفسر سعيهم الدائم إلى النيل منه وتشويه صورته عملائهم المدسوسين في الجسم الإعلامي.و ما أقدم عليه المدعو حميد برادة يندرج في هذا الإطار.ادعى في عرض له أنه يريد إلا الحقيقة، وهكذا راح ينسج من خياله حكايات عن مؤامرات استهدفت النظام في الستينيات من طرف قيادات ورموز الاتحاد الوط......

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