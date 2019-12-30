فيحان يعزي باستشهاد كوكبة من ابطال الحشد بالاعتداء الغاشم على مقراتهم في الانبار

2019/12/30 | 01:08 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز - بغداد

قدم رئيس كتلة صادقون، الشيخ عدان فيحان، اليوم الاثنين، تعازيه باستشهاد كوكبة من ابطال الحشد الشعبي في الانبار.

وقال فيحان في برقية نشرها

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