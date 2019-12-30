النصر: يجب الزام القوات الاميركية ببنود الاتفاقات الموقعة بين البلدين لكف انتهاكها للسيادة

2019/12/30 | 01:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

عبر ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، ادانتها للاعتداء الامريكي على السيادة العراقية ومنتسبي الحشد الشعبي، فيما أكدت ضرورة الزام جميع الوجودات العسكرية العراقية بأوامر

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