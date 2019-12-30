2019/12/30 | 01:08 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: أكد القاضي وائل عبد اللطيف، الاحد، أنه سيتم اعفاء رئيس الجمهورية برهم صالح، من منصبه اذا ادانته المحكمة الاتحادية.وقال عبد اللطيف في تصريح متلفز تابعته...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد اللطيف: لايمكن اعفاء رئيس الجمهورية دون ادانته من المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد اللطيف: لايمكن اعفاء رئيس الجمهورية دون ادانته من المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).