حصيلة جديدة للقصف الاميركي على مقرات الحشد الشعبي

2019/12/30 | 01:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، اليوم الأحد، عن حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الأميركي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي غربي الأنبار.

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