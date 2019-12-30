رسمياً: ديفيد مويس مدرباً لوست هام الإنجليزي

2019/12/30 | 01:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي تعيين ديفيد مويس مدربا للفريق لمدة 18 شهرا بعد إقالة مانويل بلغجريني.

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