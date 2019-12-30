أنصار الله اليمنية تدين العدوان الامريكي على العراق بشدة

2019/12/30 | 01:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان المكتب السياسي لأنصار الله بأشد العبارات العدوان الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي، معتبرا الاعتداء على الحشد الشعبي اعتداءا غاشما على العراق وقواه...

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