الفتح يطالب بإخراج القوات الاجنبية من الارضي العراقية

2019/12/30 | 01:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

طالب تحالف الفتح، اليوم الاثنين، بإخراج جميع القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية.

وذكر بيان للتحالف حصلت عليه "العهد نيوز"، ان "الاعتداء السافر من

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