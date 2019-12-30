الامن النيابية تستنكر القصف الاميركي وتطالب بجلسة عاجلة

2019/12/30 | 01:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر رئيس لجنة الامن والدفاع النيابيه محمد رضا ال حيدر، اليوم الاثنين، الهجمة الاميركية على قطعات الحشد الشعبي، عاداً إياها استهدافا للمؤسسه العسكرية واستهدافا لسيادة العراق وارضه.

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