الكعبي يطالب السلطات الثلاث بالوقوف بحزم امام تكرار القصف الامريكي

2019/12/30 | 02:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

طالب النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، السلطات الثلاث بالوقوف بحزم امام تكرار القصف الامريكي.

وقال الكعبي في بيان تلقته "العهد

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