استخبارات كتائب حزب الله: جميع خيارات الرد متاحة لدينا

2019/12/30 | 02:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

حذرت استخبارات كتائب حزب الله، اليوم الاثنين، الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانه "سيدفع الثمن غاليا في العراق والبلدان التي تتواجد فيها قواته".

وذكرت استخبارات الكتائب

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