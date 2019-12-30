2019/12/30 | 02:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيد النظام الخليفي في البحرين، العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي في العراق، كما أشاد بما وصفه «الدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النظام البحريني يعلن تأييده للعدوان الأمريكي على العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النظام البحريني يعلن تأييده للعدوان الأمريكي على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).