واشنطن ترد بقصف خمس قواعد لحزب الله العراقي وأربعة صواريخ تسقط قرب قاعدة للامريكان في التاجي

2019/12/30 | 02:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – اعلن الجيش الاميركي الاحد أنه استهدف خمس قواعد في العراق وسوريا لحزب الله العراقي الموالي لايران بعد يومين من مقتل أميركي في هجوم بقذائف على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.وقال مسؤول في الكتائب ان خمسة عشر مقاتلا بينهم قياديون لاقوا حتفهم مع عدد من الجرحى كاظم الربيعاوي المسوول في الحشد […]

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