الفتح العراقي يدعو البرلمان إلى إخراج القوات الأجنبية من البلاد

2019/12/30 | 02:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا "تحالف الفتح" في العراق، اليوم الاثنين، البرلمان العراقي إلى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية ....

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