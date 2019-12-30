توقعات الأبراج : الإثنين 30 ديسمبر 2019

2019/12/30 | 03:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر 2019.الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل،هدوءك وثقتك يمنحاك مصدرًا طبيعيًا للحيوية، فأنت مفعم بالحيوية وحتى أصعب الظروف لن تمثل أية عواقب بالنسبة لك.تستطيع الانغماس في الحياة بدون تردد.استعد لشيء خاص، وذلك لأن المحيطين بك مبهورون بك.الثور 20 نيسان […]

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