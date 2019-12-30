ماذا حصل بعد أن كشف ترامب اسم المخبر ؟

2019/12/30 | 03:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – دعا مسؤولون في الحزب الجمهوري الرئيس الأميركي للتحلي بمزيد من ضبط النفس بعد تعرّض البيت الأبيض لانتقادات حادة على خلفية كشف دونالد ترامب اسم شخص يسود اعتقاد أنه المخبر الذي أطلق تحقيقا أفضى إلى إطلاق إجراءات العزل.وتعرّض ترامب لانتقادات كثيرة منذ أعاد تغريد محتوى تضمّن اسم عنصر وكالة الاستخبارات المركزية […]

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