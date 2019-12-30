2019/12/30 | 03:43 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحرين تعرب عن تأييدها للقصف الأمريكى لكتائب حزب الله فى العراق وسوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/30 | 03:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تعرب عن تأييدها للقصف الأمريكى لكتائب حزب الله فى العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تعرب عن تأييدها للقصف الأمريكى لكتائب حزب الله فى العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).