شاهد.. علاء مبارك يوجه رسالة لوالده

2019/12/30 | 03:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وجه علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، رسالة لوالده بمناسبة العام الميلادي الجديد.وكتب علاء عبر حسابه على موقع “تويتر”: “كل عام وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا رب”.كل عام وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا رب🙏 pic.twitter.com/nCyB20LOS1 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) December 29, 2019 وأرفق […]

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