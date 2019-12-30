توقعات “كارمن شماس” لعام 2020 للأبراج

2019/12/30 | 04:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كارمن شماس عالمة فلك لبنانية ولدت في بيروت، ودرست علم الفلك في الجامعة الأمريكية في بيروت وبعد تخرجها عام 1986، ثم سافرت مع زوجها إلى أميركا الجنوبية،حيث عاشت في كولومبيا فترة طويلة،تدربت على يد الأساتذة في علم الفلك وإفتتحت مكتباً لتقدم إستشارات في الطالع.وها قد جاء الوقت المناسب لمعرفة ما هي حظوظ […]

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