2019/12/30 | 04:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدفاع الأميركي الأحد، أن الضربات ضد قواعد كتائب حزب الله الموالية لإيران في العراق وسوريا كانت ناجحة، ولم يستبعد أي خطوات أخرى "إذا لزم الإمر".وقال مارك إسبر لصحفيين بعد غارات شنتها مقاتلات أميركية من طراز أف 15 على خمسة أهداف مرتبطة بحزب الله في غرب العراق وفي شرق سوريا، إن "الضربات كانت ناجحة".

وأضاف "سنتخذ مزيدا من الإجراءات إذا لزم الأمر من أجل أن نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات أو إيران" من ارتكاب اعمال معادية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن كبار مستشاري الأمن القومي الأميركي أبلغوا الرئيس دونالد ترامب بالهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على ما وصفه مسؤولون أميركيون بجماعة ترعاها إيران في العراق وسوريا.

وأضاف بومبيو في تصريحات للصحفيين بعد إطلاع ترامب على الهجمات في بالم بيتش بولاية فلوريدا "لن نتغاضى عن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتصرفات تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر".

وكانت القوات الأميركية قد شنت سلسلة غارات الأحد، على قواعد تابعة ميليشيا كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران، ما أسفر عن مقتل 19 مقاتلا على الأقل بعد يومين من هجوم صاروخي أدى إلى مقتل أميركي في العراق.

وتأتي الغارات على قواعد ومخازن أسلحة تابعة لكتائب حزب الله العراقي عند الحدود العراقية السورية، بعد شهرين من تسجيل تصاعد غير مسبوق على مستوى الهجمات الصاروخية التي تستهدف مصالح أميركية في العراق.

والجمعة أسفر هجوم استهدف قاعدة "K1" التي يتواجد فيها جنود أميركيون في محافظة كركوك النفطية شمالي العراق، عن مقتل متعاقد أميركي.

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