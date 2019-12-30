محافظ نينوى يلغي لجنة المولدات ونظام العدادات

2019/12/30 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / زهراء احمد عليبناء على المناشدات التي قدمت لمحافظ نينوى نجم الجبوري حول المولدات ، فقد نسب محافظ نينوى مايلي:١.الغاء نظام العدادات لثبوت ما يترتب عنه من مبالغ عالية ترهق كاهل العوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود.٢.الغاء لجنة المولدات الحالية وتكليف المهندس الخبير احمد طيبان بمتابعة اعمال اللجنة والتنسيق مع رؤوساء الوحدات الإدارية بخصوص التسعيرة وساعات التشغيل واعتبارا من 2020/1/1.

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