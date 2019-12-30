همام طارق: الإسماعيلي أخل باتفاقه.. وسأرحل نهاية الموسم

2019/12/30 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةأبدى العراقي طارق همام نجم الإسماعيلي، غضبه من أوضاعه في النادي خلال الفترة الأخيرة، مبديا رغبته في الرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.واتهم همام الإسماعيلي بعدم تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهما فيما يخص الانضمام لمنتخب العراق للمشاركة في خليجي 24 الأخيرة. التقى بهمام طارق وتحدث معه عن عدة أمور مهمة في سياق الحوار التالي:كيف ترى فوز فريقك على الاتحاد السكندري بالبطولة العربية أمس؟في البداية الحمد لله على الفوز، وقد جاء في وقته لمصالحة الجماهير ولكن مازالت هناك مباراة أخرى في الإسماعيلية.والاتحاد من أقوي في الفرق في الدوري المصري والبطولة العربية، لذلك سوف تكون تلك المباراة في غاية الصعوبة على الطرفين، والتأهل لم يحُسم بعد.ما هي أسباب تدهور نتائج الإسماعيلي في الدوري؟لا أعرف ولكن بالتأكيد هناك بعض الاضطرابات في النادي وفي الفريق وقد تكون سبباً رئيسياً فيما يحدث، ونحن نسعى ونحاول تغيير ذلك في الفترة الحالية خاصة وأن لدينا لاعبين على مستوى عال فنياً.لماذا لم تنضم لمنتخب العراق في كأس الخليج؟كنت أتمنى الانضمام لمنتخب بلادي بالتأكيد وكان هناك اتفاق بيني وبين مجلس إدارة النادي والجهاز الفني على المغادرة إلى معسكر المنتخب في الدوحة عقب مباراة الجزيرة الإماراتي في أبوظبي، إلا أنني فوجئت بعدم موافقتهم ورفضهم سفري.هل أنت سعيد في الإسماعيلي؟الإسماعيلي من أكبر الفرق على المستوى الجماهيري في مصر، ولكن أنا لست سعيداً هنا وأرغب في الرحيل عقب نهاية الموسم.وهل لديك عروض؟عقدي مع النادي مدته موسم ونصف، والآن متبقي فيه موسما واحدا فقط ، وبالفعل لدي عروض من فرق عربية ولكن هذا مؤجل بالنسبة لي حتى ينتهي الموسم الجاري.ماذا عن طموحك الشخصي في الفترة المقبلة؟أسعى لتحقيق بطولة مع الفريق لتتذكرني بها جماهير الدراويش، و بالتأكيد أتمنى العودة من جديد إلى منتخب بلادي أسود الرافدين.

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