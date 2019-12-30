أردوغان يوسع عمليات تدريب «مرتزقة سوريين» لإرسالهم إلى ليبيا

2019/12/30 | 06:08 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا تستعد لنقل مجموعات جديدة من «المسلحين السوريين» إلى ليبيا للقتال برواتب تتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر.ونقل «المرصد» من «مصادر موثوقة»، أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.وأضافت المصادر أن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر. ولفتت المصادر إلى أن بعض المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم عناصر سابقين من فصيل «حركة حزم» ممن انضموا إلى فصائل «سيلمان شاه» و»السلطان مراد» وفصائل أخرى متواجدة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية في سوريا.وقال «المرصد» إنه حصل على تسجيلات صوتية لأحد الأشخاص يظهر فيه صوت أحد المقاتلين الموالين لتركيا يتحدث مع مجموعة من المجندين عما إذا كانوا على استعداد للرحيل إلى طرابلس انطلاقا من عفرين.

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