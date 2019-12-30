محافظ البصرة يصادق على احالة مشاريع مهمة في المحافظة إلى شركات رصينة

2019/12/30 | 06:08 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيصادق محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني على احالة مجموعة من المشاريع المهمة في مركز وأقضية ونواحي محافظة البصرة الى مختلف الشركات الرصينة التي لديها اعمال مماثلة في مختلف مناطق المدينة، مشيراً الى ان من بين تلك المشاريع التي تم إحالتها هي مشروع تأهيل الشارع السياحي للطريق الداخلي في قضاء ابي الخصيب والذي يتضمن شبكات الماء والمجاري والبلدية والكهرباء، فضلاً عن احالة وصيانة وتنظيف الوحدات السكنية في مدينة البصرة القديمة والزبير وتأهيلها سياحياً وأثرياً كمرحلة أولى.وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان من بين المشاريع الاخرى التي تمت المصادقة على إحالتها هي تنفيذ شبكات متفرقة للمجاري في قضاء الزبير وخور الزبير وناحيتي ام قصر وسفوان وتجهيز ونصب وصيانة وتشغيل الأجهزة الطبية واجهزة عمليات الكسور وتجهيز ونصب وصيانة وتشغيل الأجهزة التشخيصية واجهزة الأشعة (c-RAM) ضمن تخصيصات البترو دولار لعام 2019 ، اضافة الى المصادقة على احالة تنفيذ البنى التحتية لشوارع حي طارق والداودية والنجيبية وأزقة سوق الكرمة.وتابع العيداني ان هناك مشاريع اخرى تمت المصادقة عليها وهي تنفيذ شبكات ومحطات امطار وثقيلة مع اعمال البلدية مع شبكات الماء للأحياء والإفرازات الجديدة لحي الصادق وحي العسكريين وحي الشهداء والمركز المدني حي خلف البلدية والحي الصناعي وحي الموظفين وتوسعة سدة العلم وانشاء الطريق الممتد من جسر كردلان الى شارع مشروع الماء . ولفت» محافظ البصرة ان هناك مشاريع اخرى مهمة بمختلف القطاعات لعدد كبير من مناطق محافظة البصرة والتي سيتم الاعلان عن إحالتها قريباً.

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