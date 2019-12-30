فيديو : ظافر عابدين يوجه رسالة لجمهوره بخصوص “عروس بيروت”

2019/12/30 | 06:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وجه الفنان التونسى ظافر عابدين، رسالة إلى جمهوره ومتابعى مسلسل، “عروس بيروت”، مشيرا فى رسالته، أنهم سبب النجاح الكبير الذى لاقاه المسلسل، كما قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية.وقال ظافر فى فيديو عبر حسابه الرسمى بفيس بوك، :”شكرا شكرا لكل الناس اللى تابعت مسلسل عروس بيروت، لمدة 4 […]

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