البنتاغون ينشر صوراً لقصف الأمريكي لمقر لواء 45 في القائم غربي الأنبار

2019/12/30 | 07:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بشكلٍ رسمي نشر البنتاغون صوراً لقصف الأمريكي لمقر لواء 45 في القائم غربي الأنبار.

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