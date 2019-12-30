2019/12/30 | 07:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توقف تام لمصفى ذي قار النفطي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور : توقف تام لمصفى ذي قار النفطي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور : توقف تام لمصفى ذي قار النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).