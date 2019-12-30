بيان “حزب الله” رداً على الضربات الامريكية في القائم

2019/12/30 | 07:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اصدرت كتائب حزب الله، الاحد، بياناً رداً على الضربات الامريكية في القائم.وذكرت الكتائب في بيان : إن “غربان الشر الاميركية نفذت عدوانا مبيتا استهدف ابناءنا المدافعين عن الحدود الغربية”، مبينة أن “العدوان الاميركي يعد استهتارا بسيادة العراق وكرامة شعبه”.ودعت الكتائب، “القوات العسكرية والامنية والقواعد الشعبية والوطنية لطرد العدو الاميركي في صفحة […]

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