حصيلة جديدة لشهداء وجرحى العدوان الامريكي على الحشد

2019/12/30 | 07:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الأميركي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد ا...

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